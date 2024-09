USA und Frankreich erarbeiten Plan für Waffenruhe im Libanon

New York: Im Konflikt zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz im Libanon bemühen sich Frankreich und die USA um eine Waffenruhe. Der französische Außenminister Barrot sagte bei einer Dringlichkeitssitzung des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen, man arbeite gemeinsam an einem Plan für eine dreiwöchige Feuerpause. Diese solle Verhandlungen ermöglichen. Man setze darauf, dass die Konfliktparteien den Vorschlag zügig annähmen, so Barrot weiter. Die Gefechte zwischen Israel und der Hisbollah hatten zuletzt deutlich zugenommen. Auch UN-Generalsekretär Guterres appellierte erneut an Israel und die Hisbollah, die Gefechte einzustellen. Ein Krieg im Libanon müsse um jeden Preis verhindert werden. Bundeskanzler Scholz hatte zuvor mit dem libanesischen Regierungschef Mikati telefoniert. In dem Gespräch habe der Kanzler sich für eine diplomatische Lösung ausgesprochen und vor einem regionalen Flächenbrand gewarnt, teilte Regierungssprecher Hebestreit mit.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.09.2024 03:00 Uhr