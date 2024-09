USA: TV Duell zwischen Harris und Trump wird mit Spannung erwartet

Knapp zwei Monate vor der Präsidentschaftswahl in den USA treten die beiden Kandidaten für das Präsidentenamt, Kamala Harris und Donald Trump, in einem TV-Duell gegeneinander an. Die 90-minütige Debatte wird vom Sender ABC in Philadelphia ausgerichtet. Dem Rededuell wird eine große Bedeutung beigemessen, denn beide Kandidaten liegen in Umfragen eng beieinander. Die demokratische Kandidatin Harris will dabei ihr Profil schärfen und den Wählern vermitteln, wofür sie steht. Trump, der für die Republikaner antritt, hatte Harris in den vergangenen Wochen immer wieder persönlich attackiert.

