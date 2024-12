USA stellen Ukraine weiteres Militärpaket bereit

Washington: Die USA stellen der Ukraine weitere Militärhilfen bereit. Wie das Außenministerium mitteilte, soll das neue Paket einen Umfang von rund 725 Millionen US-Dollar haben. Unter anderem sind Munition für das Raketenwerfersystem Himars, Drohnen und Panzerabwehrwaffen enthalten. Auch Bundeskanzler Scholz hatte der Ukraine bei seinem Besuch in Kiew gestern weitere Militärhilfen zugesichert. Dabei handelt es sich um Rüstungsgüter im Wert von 650 Millionen Euro aus bereits zugesagten Mitteln. In Brüssel treffen sich heute die NATO-Außenminister und beraten über den weiteren Unterstützungsbedarf der Ukraine sowie die Lage an der Front. Der ukrainische Chefdiplomat Sybiha wird ebenfalls dort erwartet. Die Ukraine fordert unter anderem weiterhin eine Beitrittseinladung zur NATO.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.12.2024 06:00 Uhr