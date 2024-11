USA schicken weitere Militärhilfen in die Ukraine

Washington: Die USA schicken weitere Militärhilfen in Höhe von 425 Millionen Dollar in die Ukraine. Das US-Verteidigungsministerium teilte mit, dazu gehörten Luftabwehrwaffen, Munition, gepanzerte Fahrzeuge und Panzerabwehrraketen. US-Verteidigungsminister Austin hatte der Ukraine bei seinem Besuch in Kiew vergangene Woche weitere Unterstützung zugesagt. Mit dem neuen Paket erhöht sich der Gesamtumfang der Hilfen, die die USA seit Kriegsbeginn in die Ukraine geschickt haben auf gut 60 Milliarden Dollar.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.11.2024