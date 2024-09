USA schicken mehrere Tausend Soldaten in den Nahen Osten

Washington: Angesichts der Eskalation zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah entsenden die USA tausende zusätzliche Soldaten in den Nahen Osten. Das hat das Verteidigungsministerium in Washington angekündigt. Die Soldaten sollten für Sicherheit sorgen und wenn nötig, Israel verteidigen, erklärte ein Sprecher des Pentagon. Konkret geht es um den Einsatz weiterer Staffeln von Kampfflugzeugen und dem dazu gehörigen Personal. Die Jets sollen die amerikanischen Verbände vor Ort verstärken und schützen. Nach wochenlangen bewaffneten Auseindersetzungen mit der Hisbollah hatte Israel die Angriffe auf die islamistische Miliz zuletzt erheblich verstärkt, die schließlich am Freitag in der Tötung von deren Anführer Nasrallah gipfelten.

