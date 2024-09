USA rufen Bürger zum Verlassen des Libanon auf

Beirut: Der Konflikt zwischen Israel und der Hisbollah im Libanon verschärft sich weiter. Die USA raten ihren Staatsbürgern im Libanon, das Land sofort zu verlassen. Das US-Außenministerium teilte am späten Abend mit, noch gebe es Flüge, aber mit reduzierter Kapazität. Aus dem Libanon wurden nach israelischen Militärangaben erneut Raketen Richtung Israel abgefeuert, die meisten konnten aber abgefangen werden. Israels Luftwaffe hatte in der Nacht nach eigenen Angaben wieder Stellungen der Hisbollah-Miliz im Südlibanon attackiert. Zudem stürmten Einsatzkräfte am frühen Morgen Räumlichkeiten des Fernsehsenders Al-Dschasira in Ramallah im Westjordanland. Nach Senderangaben wurde eine Schließung für 45 Tage angeordnet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.09.2024 06:30 Uhr