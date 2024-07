USA nehmen zwei mexikanische Drogenbosse fest

Washington: In den USA sind zwei mexikanische Drogenbosse verhaftet worden. Wie das Justizministerium mitteilte, handelt es sich um die Anführer einer der gewalttätigsten und mächtigsten Drogen-Organisationen der Welt, dem Sinaloa-Kartell. Mexikanischen Medienberichten zufolge stellten sie sich freiwillig den Behörden. Die Männer sind nach Ministeriumsangaben in den USA mehrfach angeklagt, weil sie die kriminellen Operationen des Kartells leiteten, darunter die Herstellung von Fentanyl und den Handel damit. Bei einem der Beschuldigten handelt es sich demnach um Ismael "El Mayo" Zambada. Er hatte das Kartell mit "El Chapo" Guzman gegründet, der 2017 an die Vereinigten Staaten ausgeliefert worden war und eine lebenslange Haftstrafe in einem Hochsicherheitsgefängnis verbüßt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.07.2024 06:00 Uhr