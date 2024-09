USA kündigen neuen Vorschlag für Waffenruhe im Gaza-Krieg an

London: Der Chef des US-Auslandsgeheimdiensts CIA, Burns, hat weitere indirekte Verhandlungen über eine Waffenruhe im Gaza-Krieg angekündigt. In den nächsten paar Tagen werde man einen detaillierteren Vorschlag vorlegen, sagte Burns auf einer Veranstaltung in London. Die Verhandlungen, bei denen die USA, Ägypten und Katar vermitteln, kommen seit Monaten nicht voran. - In Israel sind erneut Tausende Menschen auf die Straßen gegangen und haben für ein Abkommen zur Freilassung der verbliebenen Geiseln der Hamas demonstriert. Nach israelischer Zählung befinden sich noch zwischen 97 und 101 Menschen in der Gewalt der palästinenesischen Terroristen. Kritiker werfen Ministerpräsident Netanjahu vor, er torpediere die Gespräche mit überzogenen Forderungen, etwa der nach einem dauerhaften Verbleib des israelischen Militärs an strategischen Stellen des Gazastreifens.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.09.2024 02:00 Uhr