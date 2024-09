USA kündigen neuen Vorschlag für Nahost-Abkommen an

Tel Aviv: Bei den Verhandlungen über ein Abkommen mit der islamistischen Hamas hofft der US-Delegationsleiter auf einen Durchbruch. Es gebe einen neuen detaillierten Vorschlag, der in den nächsten Tagen vorgelegt werde, sagte der Chef des US-Auslandsgeheimdienstes CIA, Burns, am Rande einer Veranstaltung in London. Burns betonte, für die Zukunft und Sicherheit der gesamten Nahost-Region stehe unermesslich viel auf dem Spiel. Die Verhandlungen, bei denen die USA, Ägypten und Katar vermitteln, kommen seit Monaten nicht voran. In Israel sind am Abend erneut Hunderttausende Menschen auf die Straßen gegangen und haben für ein Abkommen zur Freilassung der verbliebenen Geiseln im Gazastreifen demonstriert. Nach israelischer Zählung befinden sich noch rund 100 Menschen in der Gewalt der Hamas, wobei unklar ist, wie viele von ihnen noch leben.

