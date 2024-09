USA kündigen neue Militärhilfe für die Ukraine an

Washington: Die USA wollen der Ukraine weitere Militärhilfen in Höhe von 375 Millionen Dollar zur Verfügung stellen. Das kündigte US-Außenminister Blinken an. Das neue Paket umfasse unter anderem gepanzerte und leichte Artilleriefahrzeuge, Kleinwaffen, Panzerabwehrwaffen sowie Munition. Man werde die Hilfe so schnell wie möglich bereitstellen, so Blinken weiter. Heute empfängt US-Präsident Biden den ukrainischen Präsidenten Selenskyj im Weißen Haus. Dabei soll es auch um Selenskyjs Plan gehen, wie ein Sieg der Ukraine im russischen Angriffskrieg und ein Frieden erreicht werden könnten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.09.2024 02:00 Uhr