USA, Katar und Ägypten fordern Hamas und Israel zu Abschluss von Abkommen auf

Tel Aviv: In mehreren Städten Israels haben am Abend zehntausende Menschen dafür demonstriert, den von US-Präsident Biden vorgelegten Friedensplan für den Gazastreifen anzunehmen. Dieser sieht unter anderem eine sofortige Waffenruhe, den vorübergehenden Abzug aller israelischen Streitkräfte aus dem Gazastreifen sowie die Freilassung der verbliebenen Geiseln vor. Das Forum der Angehörigen der Geiseln kündigte für heute außerdem Proteste vor sämtlichen Ministerien an. Es rief die Bevölkerung auf, jedes Mitglied der Regierung und des Parlaments zu kontaktieren, um Druck zu machen und die Zustimmung zu einem Waffenstillstandsabkommen einzufordern. Auch auf politischer Ebene wächst der Druck für eine Einigung. Die USA, Katar und Ägypten forderten Israel und die Hamas in einer gemeinsamen Erklärung dazu auf, die Vereinbarung anzunehmen. Widerstand kam hingegen aus Teilen der israelischen Regierung. Die rechtreligiösen Koalitionäre kündigten an, aus der Regierung auszutreten, sollte Israels Premier Netanjahu das Friedensangebot annehmen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.06.2024 09:00 Uhr