USA haben keine Informationen über möglichen Angriff des Iran auf Israel

Washington. Die US-Regierung hat keine konkreten Hinweise auf den Zeitpunkt eines möglichen iranischen Angriffs auf Israel. Das hat das Weiße Haus mitgeteilt. Präsident Biden und Vizepräsidentin Harris seien in einem Briefing vom Nationalen Sicherheitsteam darüber informiert worden, dass der Zeitpunkt "ungewiss" sei. Am Sonntag hatte Außenminister Blinken davon gesprochen, dass ein Angriff des Iran und der libanesischen Hisbollah-Miliz auf Israel bereits am Montag oder Dienstag erfolgen könne.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.08.2024 04:00 Uhr