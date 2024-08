USA genehmigen Verkauf von Patriot-Raketen an Deutschland

Washington: Deutschland erhält aus den USA weitere 600 Luftabwehrraketen vom Typ Patriot. Die US-Regierung hat das Rüstungsgeschäft genehmigt. Der Gesamtwert wird auf umgerechnet 4,6 Milliarden Euro geschätzt. Die Raketen sollen vom US-Rüstungsunternehmen Lockheed Martin kommen. Wann sie an Deutschland ausgeliefert werden, ist noch unklar. Die US-Regierung will damit - laut einer Mitteilung - Deutschland als wichtigen Nato-Partner in seiner Verteidigungsfähigkeit und Sicherheit unterstützen. Die Bundeswehr hatte zuletzt drei Patriot-Systeme aus eigenen Beständen an die Ukraine abgegeben. Aktuell verfügt sie noch über neun dieser Einheiten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.08.2024 10:00 Uhr