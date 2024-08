USA genehmigen Lieferung von 600 Patriot-Raketen an Deutschland

Washington: Die US-Regierung hat den Verkauf von 600 Flugabwehr-Raketen vom Typ Patriot an Deutschland genehmigt. Das Rüstungsgeschäft hat einen Gesamtwert von umgerechnet rund 4,6 Milliarden Euro. Die Raketensysteme kommen von dem US-Rüstungsbauer Lockheed Martin. Die US-Regierung will damit - laut einer Mitteilung - Deutschland als wichtigen Nato-Partner in seiner Verteidigungsfähigkeit und Sicherheit unterstützen. Die Bundeswehr hat seit dem russischen Überfall auf die Ukraine drei Patriot-Flugabwehrsysteme an Kiew abgegeben und verfügt selbst noch über neun solcher Einheiten. Den neuen Nato-Plänen zufolge soll Deutschland seine Luftabwehr weiter ausbauen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.08.2024 06:00 Uhr