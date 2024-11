USA-Experte sieht Deutschland schlecht auf Trump vorbereitet

Washington: Deutschland und die EU sind schlechter auf Donald Trump als möglichen US-Präsidenten vorbereitet, als vor dessen erster Amtszeit. Davor warnt der Politikprofessor Stephan Bierling von der Universität Regensburg. Im BR Fernsehen betonte er, dass die Situation heute viel dramatischer als damals sei. Dabei verweist Bierling vor allem auf den Krieg in der Ukraine. Deutschland habe in den vergangenen Jahren zu wenig in Verteidigung investiert, um einen Rückzug der USA unter Trump ausgleichen zu können.

