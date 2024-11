USA erlauben Ukraine den Einsatz von Landminen

Washington: Die US-Regierung will der Ukraine den Einsatz von Landminen aus amerikanischer Herstellung im Kampf gegen Russland erlauben. Das teilte Verteidigungsminister Austin mit. Grund für die Entscheidung sei eine veränderte russische Kriegstaktik, hieß es aus dem Pentagon. Man müsse der Ukraine dabei helfen, den Vormarsch der russischen Bodentruppen aufzuhalten. Bei den Landminen, die die USA zur Verfügung stellten, könne man kontrollieren, wann sie sich aktivieren und detonieren, sagte Austin weiter. Unterdessen warnt die US-Botschaft in Kiew vor einem unmittelbar bevorstehenden russischen Großangriff auf die Ukraine. Die Vertretung in der Hauptstadt wurde geschlossen, Menschen sind aufgerufen in Schutzbunker zu gehen.

