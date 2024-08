USA erkennen Oppositionellen als Wahlsieger in Venezuela an

Washington: Nach der umstrittenen Präsidentenwahl in Venezuela haben die USA den Oppositionskandidaten González Urrutia als Sieger anerkannt. US-Außenminister Blinken sagte, es gebe überwältigende Beweise dafür, dass dieser die meisten Stimmen erhalten habe. Die Parteien sollten jetzt Gespräche über einen friedlichen Übergang aufnehmen, empfahl Blinken. Nach der Wahl am Sonntag hatte die Wahlbehörde den seit 2013 autoritär regierenden Sozialisten Maduro zum Sieger erklärt. Details über die Ergebnisse in den einzelnen Stimmbezirken wurden aber nicht veröffentlicht. Die Opposition wirft der Regierung Wahlfälschung vor. Maduro hat inzwischen den Ton verschärft; er sagte, die Oppositionsführer gehörten ins Gefängnis.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.08.2024 07:00 Uhr