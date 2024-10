USA drohen Israel wegen Lage im Gazastreifen mit Kürzung der Militärhilfe

Washington: Angesichts der katastrophalen humanitären Lage im Gazastreifen erhöht die US-Regierung den Druck auf ihren Verbündeten Israel. In einem gemeinsamen Brief äußerten Außenminister Blinken und Verteidigungsminister Austin ihre "tiefe Besorgnis". Sollte sich die Situation für die Menschen in dem abgeriegelten Küstenstreifen nicht innerhalb von 30 Tagen spürbar verbessern, drohe ein Verstoß gegen US-Gesetze zur militärischen Unterstützung. Die US-Regierung betonte: Das könnte auch die amerikanische Militärhilfe für Israel gefährden. Im Weißen Haus hieß es, die jüngsten Bilder von einem Angriff der israelischen Streitkräfte auf ein Krankenhausgelände im Gazastreifen seien "entsetzlich" - so wörtlich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.10.2024 06:00 Uhr