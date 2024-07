USA bewerten Wahl im Iran als weder frei noch fair

Washington: Die USA sehen im Iran auch nach der Wahl des gemäßigten Präsidenten Peseschkian keine neue Entwicklung. So werde sich die Haltung Teherans in Menschenrechtsfragen wohl nicht ändern, hieß es aus dem Außenministerium in Washington. Insofern gebe es auch keine Auswirkungen auf das Verhältnis der USA zum Iran. Die US-Regierung bewertet die Wahl als weder frei noch fair. Wahlsieger Peseschkian gilt zwar als Reformer. Die politischen Grundlinien werden im Iran aber vom geistlichen Führer Chamenei festgelegt.

