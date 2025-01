USA arbeiten ab sofort nicht mehr mit der Weltgesundheitsorganisation zusammen

Washington: Die USA arbeiten nicht mehr mit der Weltgesundheitsorganisation zusammen. Die Gesundheitsbehörde CDC hat ihre Mitarbeiter angewiesen, die Kooperation mit der WHO zu beenden - und zwar mit sofortiger Wirkung und auf allen Ebenen. So wurde Mitarbeitern beispielsweise untersagt, Büros der Weltgesundheitsorganisation zu betreten. - Der Schritt kommt nicht überraschend. US-Präsident Trump hatte den Austritt aus der WHO schon kurz nach seiner Amtsübernahme vor einer Woche angekündigt. Allerdings gilt eigentlich eine Kündigungsfrist von einem Jahr. Außerdem muss auch der Kongress zustimmen. Experten warnen, dass das abrupte Ende der Zusammenarbeit mit dem größten Betragszahler USA Probleme mit sich bringt. So könne die Bekämpfung von Krankheiten wie Marburg-Virus, Mpox oder Vogelgrippe erschwert werden.

