US-Wahlkampf endet - Letzte Auftritte der Kandidaten

Washington: In den USA geht der Wahlkampf um den Einzug ins Weiße Haus zu Ende. Am frühen Morgen deutscher Zeit begannen die letzten Auftritte der Kandidaten, kurz vor dem Anbruch des eigentlichen Wahltags in den USA. Die Demokratin Harris sprach vor Anhängern in Philadelphia im Bundesstaat Pennsylvania, der Republikaner Trump in Grand Rapids in Michigan. Beide Staaten zählen zu den voraussichtlich wahlentscheidenden "Swing States". 244 Millionen US-Bürger sind aufgerufen, Präsident und Kongress zu wählen, rund ein Drittel von ihnen hat seine Stimme schon abgegeben. Die meisten Wahllokale werden früh am Mittwochmorgen deutscher Zeit schließen. Umfragen gehen nach wie vor von einem sehr knappen Ergebnis aus.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.11.2024 05:00 Uhr