US-Wahlen - Rekordandrang bei vorzeitiger Stimmabgabe in Georgia

Washington: Im US-Bundesstaat Georgia hat die vorzeitige Stimmabgabe für die Präsidentschaftswahl Anfang November begonnen. Am ersten Tag strömten bereits mindestens 252.000 Wähler zu den Urnen. Das sei fast doppelt so viele wie beim Auftakt der Wahl 2020 und eine Rekordzahl, sagte der stellvertretene Wahlleiter. Die Stimmabgabe vor dem eigentlichen Wahltag, entweder persönlich oder per Brief, wird bei den US-Bürgerinnen und Bürgern immer beliebter. Im Jahr 2020 gab fast jeder siebte Wähler so seine Stimme ab. Viele Republikaner stehen der Briefwahl skeptisch gegenüber. Ex-Präsident Trump hatte mit Behauptungen über Betrug bei der Briefwahl versucht, seine Niederlage gegen den Demokraten Biden im Jahr 2020 zu kippen. STOPP// Georgia gilt als einer der sieben umkämpften sogenannten "Swing States", die bei den diesjährigen Präsidentschaftswahlen eine entscheidende Rolle spielen könnten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.10.2024 06:00 Uhr