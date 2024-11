US-Wahl: Trump gewinnt in zehn Staaten, Harris in acht

Washington: In den USA läuft die Auszählung der Stimmen der Präsidentschaftswahl. In mehr als der Hälfte der Bundesstaaten haben die Wahllokale geschlossen. Ex-Präsdent Trump hat nach den Auswertungen der großen US-Sender die Wahl in zehn Staaten sicher gewonnen, darunter Florida, Harris in acht Staaten. Diese Ergebnisse waren jeweils erwartet worden - zu den voraussichtlich wahlentscheidenden "swing states" lässt sich dagegen noch keine Aussage treffen. Trump liegt in North Carolina und Georgia vorn, Harris in Pennsylvania und Michigan. Aber es sind noch nicht genügend Stimmen ausgezählt, um vorherzusagen, wer die Wahlmännerstimmen aus diesen Staaten letztlich für sich verbuchen kann.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.11.2024 03:00 Uhr