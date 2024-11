US-Wahl läuft - Trump gibt Stimme ab

West Palm Beach: Der US-Republikaner Trump zeigt sich zuversichtlich, die Präsidentenwahl zu gewinnen. Nach seiner Stimmabgabe in West Palm Beach in Florida sagte Trump, er habe einen großartigen Wahlkampf geführt. Außerdem erklärte er, er würde eine Niederlage anerkennen, wenn die Wahl fair verlaufe. Die Kandidatin der Demokraten, Harris, warb im Onlinedienst X um letzte unentschlossene Wähler. Harris wörtlich: "Wenn wir kämpfen, gewinnen wir". Die ersten Wahllokale in den USA schließen um Mitternacht unserer Zeit. Wann es ein Endergebnis gibt, hängt von besonders umkämpften Bundesstaaten wie Pennsylvania und Georgia ab.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.11.2024 19:00 Uhr