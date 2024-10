US-Vizepräsidentschaftskandidaten liefern sich Schlagabtausch in TV-Duell

Washington: In den USA sind die beiden Vizepräsidentschaftskandidaten Tim Walz und J.D. Vance in einem TV-Duell aufeinander getroffen. Der Republikaner Vance machte Kamala Harris mitverantwortlich für aktuelle Krisen, während der Demokrat Walz vor einer Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus warnte. Walz sagte, Trump sei wankelmütig, und es komme jetzt auf eine solide Führung an. Vance warf Präsident Biden und Vizepräsidentin Harris vor, für die Probleme mit der Einwanderung im Land verantwortlich zu sein. Die Wahlniederlage von Trump im Jahr 2000 räumte Vance nicht eindeutig ein. Auf Nachfrage sagte er, er sei auf die Zukunft fokussiert. Er betonte, Trump habe nach der Wahl zu einem friedlichen Protest aufgerufen.

