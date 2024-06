US-Vizepräsidentin Kamala Harris kündigt Hilfpaket für Friedenskonferenz an

Bern: US-Vizepräsidentin Harris ist in der Schweiz zur Friedenskonferenz für die Ukraine eingetroffen. Wie ihr Büro bekanntgab, wollen die USA 1,5 Milliarden Euro zur Unterstützung der Ukraine zur Verfügung stellen. Das Geld solle helfen, die im Krieg zerstörte Energieinfrastruktur wiederaufzubauen. Harris vertritt US-Präsident Biden, der Wahlkampftermine in Kalifornien wahrnimmt. Regierungschefs und Diplomaten aus 92 Staaten wollen heute und morgen über erste Schritte eines Friedensprozesses in der Ukraine beraten. Russland hatte kein Interesse an dem Treffen und wurde auch nicht eingeladen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.06.2024 14:00 Uhr