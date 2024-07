US-Sonderermittler ficht Entscheidung in Trumps Dokumentenaffäre an

Washington: Ein US-Gericht wird sich mit der Einstellung des Strafverfahrens gegen den früheren Präsidenten Trump in der Dokumenten-Affäre beschäftigen. Sonderermittler Smith, der den Fall untersucht hatte, hat die Entscheidung einer Bundesreichterin angefochten. Die Richterin hatte das Vefahren gegen Trump wegen des illegalen Besitzes tausender geheimer Regierungsakten in seinem Haus in Florida eingestellt mit der Begründung, die Einsetzung von Smith als Sonderermittler sei nicht verfassungsgemäß gewesen. Trump selbst hatte die Juristin Ende 2020 zur Bundesrichterin ernannt.

