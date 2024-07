US-Sexualtherapeutin Westheimer stirbt mit 96 Jahren

New York: Die deutsch-amerikanische Sexualtherapeutin Ruth Westheimer ist tot. Sie wurde 96 Jahre alt. Bekannt wurde Westheimer durch ihre unverkrampfte Art über Sex und Leidenschaft zu sprechen, was sie zu einer Popikone machte. Sie trat in Radio und Fernsehen auf - unter anderem in Europa, schrieb über 30 Sachbücher und wurde von bekannten Universitäten wie Harvard und Princeton als Dozentin engagiert. Geboren wurde sie als Kind jüdischer Eltern in Deutschland. Den zweiten Weltkrieg verbrachte sie in einem Kinderheim in der Schweiz, bevor sie nach Palästina und später in die USA auswanderte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.07.2024 18:00 Uhr