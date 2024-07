US-Republikaner küren Trump offiziell zum Präsidentschaftskandidaten

Milwaukee: Die US-Republikaner haben Donald Trump offiziell als ihren Präsidentschaftskandidaten nominiert. Zu Beginn des Parteitags in Milwaukee im Bundesstaat Wisconsin erhielt Trump die nötigen Delegiertenstimmen. Kurz zuvor hatte er bekanntgegeben, dass er mit seinem Parteikollegen J.D. Vance als Kandidat für die Vizepräsidentschaft ins Rennen um das Weiße Haus geht. Der 39-Jährige ist Senator aus dem Bundesstaat Ohio. Er gilt als eine der Zukunftshoffnungen der Republikaner. Vance war einst ein scharfer Kritiker von Trump, wechselte dann aber in das Lager der Unterstützer. Kurz vor Beginn des Parteitags hatte Trump einen wichtigen juristischen Sieg errungen. Das Verfahren gegen ihn in der Affäre um Regierungsdokumente wurde eingestellt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.07.2024 22:00 Uhr