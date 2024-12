US-Repräsentantenhaus stimmt Übergangshaushalt zu, Senatsvotum steht noch aus

Washington: In den USA läuft der Countdown für einen möglichen Stillstand der Regierungsgeschäfte. Das Repräsentantenhaus hat aber bereits einen Entwurf für den Übergangshaushalt mit großer Mehrheit verabschiedet. Dass auch die andere Kongresskammer, der Senat, die Pläne in diesen Minuten absegnet, gilt als wahrscheinlich. Im Anschluss muss US-Präsident Biden das Gesetz unterschreiben, bevor es in Kraft treten kann. Ein erster Kompromiss war vor Tagen gescheitert, durch eine Blockade der Republikaner. Ohne Einigung gibt es eine Haushaltssperre, die hunderttausende Staatsbedienstete in den Zwangsurlaub schickt und auch das öffentliche Leben in den USA einschränkt.

