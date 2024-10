US-Regierung spricht von tausenden nordkoreanischen Soldaten in Russland

Washington: In Russland halten sich derzeit nach Angaben der US-Regierung tausende nordkoreanische Soldaten auf. Aus Washington hieß es, man wisse nicht, was ihre Mission sein wird oder ob sie in der Ukraine kämpfen werden. Die NATO gab an, Beweise für die Entsendung der Soldaten zu haben. Das Auswärtige Amt bestellte den nordkoreanischen Geschäftsträger in Berlin ein. Russland wollte sich nicht äußern und verwies auf Pjöngjang.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.10.2024 02:00 Uhr