US-Regierung genehmigt Verkauf von 600 Patriot-Raketen an Deutschland

Washington: Die USA haben den Verkauf von 600 Patriot-Flugabwehr-Raketen an Deutschland genehmigt. Der Auftrag an den US-Rüstungsbauer Lockheed Martin hätte ein Volumen von fünf Milliarden Dollar. Neuen Nato-Plänen zufolge muss Deutschland seine Luftabwehr in Zukunft stark ausbauen, um Infrastruktur und Streitkräfte im Kriegsfall zu schützen. Deutschland hat seit dem russischen Überfall auf die Ukraine drei Patriot-Flugabwehrsysteme an Kiew abgegeben und verfügt selbst noch über neun solcher Einheiten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.08.2024 01:00 Uhr