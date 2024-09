US-Regierung berichtet von "begrenzten" Bodeneinsätzen Israels im Libanon

Beirut: Die israelische Armee führt in begrenztem Umfang eine Bodenoffensive im Nachbarland Libanon durch. Die Regierung von Ministerpräsident Netanjahu hat darüber die US-Regierung informiert, wie das Außenministerium in Washington mitteilte. Damit treten Israels Angriffe auf die islamistische Hisbollah-Miliz in eine neue Phase. Sie hatten vergangene Woche auf breiter Front begonnen. Hunderte Libanesen kamen dabei bisher ums Leben. Die US-Regierung kündigte an, zusätzliche Kampfjets samt Besatzungen und Unterstützungspersonal in den Nahen Osten zu entsenden. Insgesamt geht es um tausende Soldatinnen und Soldaten, die notfalls auch Israel verteidigen sollen, wie es aus dem Pentagon hieß. Die Bundesregierung ordnete derweil an, nicht dringend benötigte Mitarbeiter der deutschen Botschaft in Beirut auszufliegen. Eine Maschine der Luftwaffe ist bereits auf dem Rückflug.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.09.2024 22:00 Uhr