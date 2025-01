US-Regierung beendet Zusammenarbeit mit Weltgesundheitsorganisation

Washington: Die USA haben ihre Zusammenarbeit mit der Weltgesundheitsorganisation mit sofortiger Wirkung beendet. Die nationale Gesundheitsbehörde CDC forderte ihre Mitarbeiter schriftlich auf, die Kooperation mit der WHO auf allen Ebenen einzustellen und auf weitere Anweisungen zu warten. Die Behörde vollzieht mit dem Schritt eine Anordnung, die US-Präsident Trump unmittelbar nach seinem Amtsantritt unterschrieben hatte. Für den Austritt aus der WHO gilt eigentlich eine Kündigungsfrist von einem Jahr, außerdem muss der Kongress noch zustimmen. - Die USA sind bisher der größte Beitragszahler der Weltgesundheitsorganisation. Die WHO hat bereits gewarnt, dass der Kampf gegen Krankheiten und Seuchen durch den Austritt schwieriger wird.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.01.2025 06:00 Uhr