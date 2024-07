US-Präsident Biden zieht Kandidatur zur Wiederwahl zurück

Washington: Mitten im US-Wahlkampf gibt es eine spektakuläre Wende: US-Präsident Biden hat verkündet, auf eine erneute Kandidatur zu verzichten. Auf der Plattform X schrieb er, diese Entscheidung sei im besten Interesse der Partei und des Landes. Er wolle sich darauf konzentrieren, seine Pflichten in seiner noch bis Januar dauernden Amtszeit zu erfüllen. Der 81-Jährige war zuletzt wegen der Zweifel an seiner geistigen und körperlichen Fitness auch innerhalb seiner Demokratischen Partei massiv unter Druck geraten. Auch große Geld-Spender gingen auf Distanz. Als neue Kandidatin sprach sich Biden für seine aktuelle Vizepräsidentin Kamala Harris aus. Die 59-Jährige erklärte bereits, sie wolle die Nominierung "sich verdienen und gewinnen". Formell wird der Präsidentschaftskandidat der Demokraten Mitte August gekürt. Erste Delegierte äußerten bereits ihre Unterstützung für Harris. Die Republikaner haben erst vor wenigen Tagen Donald Trump zu ihrem Kandidaten ernannt. In einer ersten Reaktion sagte Trump, Harris sei seiner Ansicht nach bei der Wahl im November leichter zu schlagen als Biden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.07.2024 01:00 Uhr