US-Präsident Biden kommt nach Deutschland

Berlin: US-Präsident Biden kommt kurz vor dem Ende seiner Amtszeit zum letzten Mal zu Besuch nach Deutschland. Er wird heute Abend in der Hauptstadt erwartet. Geplant sind unter anderem Gespräche mit Bundeskanzler Scholz und Bundespräsident Steinmeier, in denen es wohl auch um die Unterstützung für die Ukraine gehen werden. Außerdem ist ein Vierer-Treffen mit dem französischen Staatschef Macron, dem britischen Premier Starmer und Bundeskanzler Scholz vorgesehen. Ursprünglich hatte Biden bereits in der vergangenen Woche für mehrere Tage nach Deutschland kommen wollen. Der Besuch wurde wegen Hurrikan "Milton" verschoben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.10.2024 09:15 Uhr