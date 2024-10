US-Präsident Biden holt nächste Woche Deutschland-Besuch nach

Berlin: US-Präsident Biden will seinen abgesagten Besuch in Deutschland kommende Woche nachholen. Wie das ARD-Hauptstadtstudio erfuhr, wird der US-Präsident am Freitag in Berlin erwartet. Biden soll demnach von Bundespräsident Steinmeier und Bundeskanzler Scholz empfangen werden. Ursprünglich war der Besuch in der vergangenen Woche geplant. Der Präsident sollte mehrere Tage in Deutschland verbringen. Das Weiße Haus hatte jedoch kurzfristig abgesagt. Biden hatte in den USA bleiben wollen, um sich um die Folgen von Hurrikan Milton zu kümmern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.10.2024 17:00 Uhr