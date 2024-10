US-Präsident Biden begutachtet Auswirkungen des Hurrikans "Milton"

Washington: US-Präsident Biden hat sich bei einem Besuch im Bundesstaat Florida ein Bild von den Schäden durch Hurrikan "Milton" gemacht. Der 81-Jährige überflog verwüstete Gebiete bei Tampa an der westlichen Küste Floridas und traf sich mit betroffenen Anwohnern und Einsatzkräften. Anschließend bezeichnete er die Auswirkungen des Sturms in einigen Gegenden als "katastrophal". Zugleich hätten die Menschen in Florida aber auch Glück gehabt, dass es nicht noch schlimmer gekommen sei. "Milton" war in der Nacht zum Donnerstag über Florida hinweggefegt. Mindestens 16 Menschen kamen ums Leben. Wegen des Hurrikans hatte Biden seinen geplanten Staatsbesuch in Deutschland abgesagt - er will aber von Donnerstag auf Freitag zumindest zu einem Kurzbesuch nach Berlin kommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.10.2024 23:00 Uhr