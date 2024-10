US-Präsident Biden beendet Deutschland-Besuch

Berlin: US-Präsident Biden hat die Bundeshauptstadt nach einem etwa 20-stündigen Kurzbesuch wieder verlassen. Er flog am frühen Abend mit seiner Regierungsmaschine Air Force One ab. Am Vormittag war Biden von Bundespräsident Steinmeier mit der höchsten deutschen Auszeichnung geehrt worden, der Sonderstufe des Großkreuzes des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Steinmeier sagte, unter Biden sei die transatlantische Allianz stärker gewesen als je zuvor. Im Kanzleramt konferierte Biden mit Kanzler Scholz, dem britischen Premier Starmer und Frankreichs Präsident Macron. Themen waren der Ukraine-Krieg und der Nahost-Konflikt.

