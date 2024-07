US-Notenbank lässt Leitzins unverändert

Washington: Die US-Notenbank Federal Reserve hat den Leitzins wie erwartet weiterhin auf dem höchsten Niveau seit mehr als 20 Jahren belassen. Wie der Zentralbankrat in Washington mitteilte, bleibt der Leitzins unverändert in der Spanne von 5,25 bis 5,5 Prozent, Zu diesem Satz können sich Geschäftsbanken bei der Zentralbank Geld leihen. In den USA hat sich der Preisauftrieb zuletzt abgeschwächt. Das gibt der Federal Reserve nach allgemeiner Einschätzung grundsätzlich mehr Handlungsspielraum für Zinssenkungen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.07.2024 21:00 Uhr