US-Militär verlegt Kampfjets in den Nahen Osten

Washington: Angesichts der Spannungen im Nahen Osten haben die USA etwa ein Dutzend Kampfjets in die Region verlegt. Die Maschinen vom Typ F/A 18 und ein Überwachungsflugzeug sollen am Montag ihr Ziel erreichen, wie ein Regierungsvertreter mitteilte. Welchen Stützpunkt sie ansteuern, sagte er nicht. Die Verlegung soll dazu beitragen, den Iran von einem Angriff auf Israel abzuhalten. Hintergrund ist der Tod des Chefs der radikalislamischen Hamas bei einem Angriff vergangene Woche in Teheran. Der Iran macht Israel verantwortlich und droht mit Vergeltung.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.08.2024 03:00 Uhr