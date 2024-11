US-Klimagesandter kündigt bei COP Kampf gegen Erderwärmung an

Baku: Trotz des Wahlsiegs des Klimawandel-Leugners Donald Trump soll in den USA laut ihrem Klimagesandten John Podesta der Kampf gegen die Erderwärmung mit Engagement fortgesetzt werden. Zum Auftakt der UN-Klimakonferenz im aserbaidschanischen Baku verwies Podesta dabei auf Maßnahmen, die unabhängig von der Regierung in Washington von einzelnen Bundesstaaten, Städten, Unternehmen und Bürgern ergriffen werden könnten. Trump hatte nach seiner Wiederwahl in der vergangenen Woche bereits angekündigt, erneut aus dem Pariser Klimaabkommen auszusteigen. Dieses sieht vor, die Erderwärmung möglichst auf 1,5 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu begrenzen. Nach den Worten des Leiters der Klimakonferenz in Baku, Bakajew, steuert die Erde derzeit aber auf eine Erwärmung von drei Grad bis zum Ende des Jahrhunderts zu. Im Zentrum der zweiwöchigen Konferenz steht die Finanzierung der Klimaschutzmaßnahmen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.11.2024 18:00 Uhr