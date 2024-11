US-Justizministerium wirft Iran Mordkomplott gegen Trump vor

Washington: Die US-Justiz beschuldigt den Iran, die Ermordung des neu gewählten US-Präsidenten Trump geplant zu haben. Sie erhob gegen einen Tatverdächtigen aus Afghanistan sowie zwei mutmaßliche Komplizen Anklage. Teheran habe sich mit dem Attentat für die Tötung von General Soleimani in Bagdad rächen wollen, so das Justizministerium in Washington. Trump hatte 2020 während seiner ersten Amtszeit den Drohnenangriff auf den General befohlen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.11.2024 23:00 Uhr