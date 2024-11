US-Justiz stellt zwei Strafverfahren gegen Trump ein

Washington: Zwei Strafverfahren auf Bundesebene gegen den künftigen US-Präsidenten Trump sind eingestellt worden. Es ging dabei um versuchte Wahlbeeinflussung und die gesetzeswidrige Aufbewahrung von Geheimdokumenten. Sonderermittler Smith erklärte zur Begründung, dies entspreche der üblichen Praxis des Justizministeriums, amtierende Präsidenten nicht strafrechtlich zu verfolgen. In einem weiteren Verfahren war die Verkündung des Strafmaßes vergangene Woche auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Trump war in dem Prozess von einer Jury schuldig gesprochen worden, eine Schweigegeldzahlung an die frühere Pornodarstellerin Stormy Daniels vertuscht zu haben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.11.2024 01:00 Uhr