US-Justiz geht gegen Hamas-Führer vor

Washington: Die USA klagen führende Mitglieder der islamistischen Hamas wegen ihrer Rolle bei dem Anschlag vom 7. Oktober in Israel an. Darunter ist laut US-Justizministerium auch Hamas-Chef Sinwar. Ihm und weiteren Angeklagten werde vorgeworfen, den Anschlag geplant, unterstützt und ausgeführt zu haben und mit Unterstützung des Iran und der Hisbollah den Staat Israel zerstören zu wollen. Bei ihren Angriffen habe die Hamas in den vergangenen drei Jahrzehnten auch Dutzende amerikanische Bürger getötet, hieß es. US-Staatsanwälte hatten die Anklage bereits Anfang des Jahres erhoben. Sie war bisher aber unter Verschluss gehalten worden. Die Lage in Nahost steht heute auch auf der Tagesordnung des UN-Sicherheitsrats in New York. In Israel verstärkt sich derweil der Druck auf Regierungschef Netanjahu immer mehr, nachdem kürzlich sechs weitere israelische Geiseln getötet wurden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.09.2024 09:00 Uhr