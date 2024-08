US-Gesandter Hochstein drängt auf Gaza-Abkommen

Beirut: Der US-Diplomat Hochstein drängt auf eine Waffenruhe im Gaza-Krieg. Der Sondergesandte von US-Präsident Biden sagte bei einem Besuch in der libanesischen Hauptstadt, eine Vereinbarung dieser Art könne den Ausbruch eines größeren Krieges im Nahen Osten verhindern. Bei seinen Gesprächen in Beirut sei auch klar geworden, dass keine Zeit mehr verloren werden dürfe. Die Hisbollah im Libanon droht nach der Tötung eines hochrangigen Kommandeurs mit einem großangelegten Angriff auf Israel. Auch der Iran hat Vergeltung für die Ermordung von Hamas-Chef Hanijeh in Teheran angekündigt. Für morgen sind nach längerer Pause wieder indirekte Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas geplant, die voraussichtlich in Doha stattfinden sollen. Die Hamas lehnt eine Teilnahme bislang jedoch ab.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.08.2024 15:00 Uhr