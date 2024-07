US-Gericht stellt vor Republikaner-Parteitag Verfahren gegen Trump ein

Washington: Wenige Stunden vor Beginn des Parteitags der US-Republikaner ist das Verfahren gegen Ex-Präsident Trump in der Dokumentenaffäre eingestellt worden. Das zuständige Gericht im Bundesstaat Florida bergründete dies damit, dass die Ernennung eines Sonderermittlers in diesem Fall sowie dessen Finanzierung gegen die Verfassung verstoße. Trump war vorgeworfen worden, in seiner Amtszeit zahlreiche Regierungsakten mit in sein Privatanwesen genommen zu haben. Beim Parteitag in Milwaukee im Bundesstaat Wisconsin will Trump nach Medienberichten heute Abend ankündigen, wer als Kandidat für die Vizepräsidentschaft mit ihm ins Rennen gehen soll.

