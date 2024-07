US-Flugaufsicht ordnet Inspektion von Sauerstoffmasken bei Boeing an

Washington: In den USA hat die Flugaufsicht eine Inspektion der Sauerstoffmasken in Maschinen des Typs Boeing 737 angeordnet. Betroffen sind mehr als 2.600 Flugzeuge. Wie die Aufsichtsbehörde FAA mitteilte, müssen die Fluggesellschaften prüfen, ob sich die Sauerstoffgeneratoren an den richtigen Stellen befinden. Sie sind über Schläuche mit den Sauerstoffmasken verbunden. Die FAA fürchtet um die Funktionsfähigkeit der Masken im Notfall. Seit Jahresbeginn hatte eine Serie technischer Pannen bei Boeing für Verunsicherung gesorgt. So brach Im Januar bei einer Maschine vom Typ 737 MAX 9 der Alaska Airlines während eines Flugs ein Teil der Kabinenwand heraus. Das Flugzeug musste notlanden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.07.2024 21:00 Uhr