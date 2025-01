US-Ermittler prüfen Zusammenhang zwischen Taten am Jahreswechsel

New Orleans: Nach dem tödlichen Anschlag in New Orleans und der Explosion eines Tesla-Cybertrucks vor einem Trump-Hotel in Las Vegas prüfen die Ermittler einen möglichen Zusammenhang. Das teilte US-Präsident Biden mit. Bislang gebe es allerdings keine Belege für eine Verbindung zwischen den beiden Fällen. Die Polizei von Las Vegas verwies darauf, dass sowohl der Cybertruck als auch das bei dem Anschlag in New Orleans verwendete Fahrzeug über denselben Autovermittler angemietet worden seien. In New Orleans war ein Mann während der Feiern zum Jahreswechsel mit einem Pick-up in eine Menschenmenge gerast. 15 Menschen wurden getötet, etwa 30 Menschen wurden verletzt. Der Fahrer wurde anschließend bei einem Schusswechsel mit der Polizei getötet. Die Bundespolizei vermutet einen Terroranschlag mit Verbindung zur IS-Miliz und dass es Hintermänner gibt.

