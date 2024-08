US-Demokraten nominieren offiziell Kamala Harris zur Präsidentschaftskandidatin

Washington: US-Vizepräsidentin Harris wird bei der Präsidentschaftswahl im November gegen den Republikaner Trump antreten. Das hat eine parteiinterne Online-Abstimmung, die in der Nacht zu Ende ging, ergeben. Nun muss Harris' Nominierung von den Führungsgremien der Demokratischen Partei noch formal besiegelt werden. Mit Spannung wird erwartet, mit welchem Vize die 59-Jährige ins Rennen um das Weiße Haus geht. Bereits am Abend ist in den USA der erste gemeinsame Auftritt mit dem aktuell noch unbenannten Kandidaten geplant. Laut US-Medien hat Harris ihre Suche inzwischen auf zwei Personen eingegrenzt. Im Rennen um ihre Stellvertretung sind demnach noch der Gouverneur von Pennsylvania, Josh Shapiro, und der Gouverneur von Minnesota, Tim Walz. Mit ihnen und dem Senator aus Arizona, Mark Kelly, der als dritter Kandidat galt, hatte Harris am Wochenende Gespräche geführt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.08.2024 07:00 Uhr